Seyahat bursu için son başvuru 27 Ekim

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 2010 yılında başlatılan ve 2017’den bu yana Geberit Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin mimarlık alanındaki ilk seyahat bursu “Arkitera Seyahat Bursu”nun yeni dönem başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, Arkitera Seyahat Bursu kapsamında bu yıl 7. kez Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencileri ve mezunlarının gelişimine destek veriyor.

Bu yıl birlikte inşa, birlikte yaşama, birlikte düzenleme - dönüştürme - değiştirme gibi konuların incelenebileceği Tasarımda Birlikteliğe Güven teması kapsamında günümüzde “birliktelik” kavramının, tasarım süreçleriyle olan birlikteliğine odaklanacak olan burs, bu bağlamda başvuran adaylardan birlikteliğe güven kavramının mimarlığa yansımalarını sorgulayan bir rota belirlemesini ve “Tasarımda Birlikteliğe Güven” denildiğinde akla gelenleri sorgulamaya davet ediyor.

Başvuru kapsamında katılımcıların Geberit’in 2023 global teması “Güvenin Rahatlığını Yaşa. Yanındayız”a uygun olarak belirlenen “Tasarımda Birlikteliğe Güven” başlığı ile bu kavram üzerinden bir rota oluşturmaları bekleniyor.

Aynı zamanda katılımcıların günümüzde “birliktelik” kavramının, tasarım süreçlerinden tasarım pratiklerine ve tasarımların dönüşümlerine kadar olan rolünü göz önüne sermek, konut krizi, katılımcı pratikler, müşterek yaşam gibi birbirinden farklı pek çok meseleyi konuşulabilir kılan yaklaşımların araştırması ve belgelemesi amaçlanıyor. Arkitera Seyahat Bursu 2023 jürisi; Mimar Banu Uçak, Mimar Kerim Miskavi, 2022 Arkitera Seyahat Bursu kazananı Tuğçe Topada, bir Arkitera temsilcisi ve bir Geberit temsilcisinden oluşuyor.

Arkitera Seyahat Bursu 2023, 1 Ocak 1998 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğmuş; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencileri veya mezunlarının katılımına açık olacak.

Burs için son başvuru tarihi: 27 Ekim 2023