‘Sevgi Yumağı’ Balıkesir’i saracak

Kuruluşundan itibaren insan odaklı projeleri ile kısa sürede herkesin ilgisini çeken, toplumun her kesiminden gönüllüleri ile de fark yaratan Balıkesir Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu; gönüllere dokunan ‘Sevgi Yumağı’ projesi kapsamında Balıkesir Huzurevi Bahçesi’nde bir araya geldi.

BALIKESİR (İGFA) - Huzurevi sakinleri ile sevgi evleri sakinlerini bir araya getiren projede, hem yaşlılar hem de çocuklar gönüllerince bir gün geçirdiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı saz üstatları ve solist Yusuf Dede’nin icraaları ile kah duygusal anlar yaşayan, kah eğlenen katılımcılar organizasyondan duydukları memnuniyeti sık sık dile getirdiler.

Balıkesir Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu Temsilcisi Gökmen Karadağ program sonunda yaptığı açıklamada ‘Bu projedeki amacımız Huzurevinde kalan büyüklerimizin torun, sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın da büyükanne büyükbaba hasretini bir nebze gidermelerini sağlayıp, arada bir köprü olmak ve beraber keyifli birkaç saat geçirmelerini sağlamaktı. İlkini coşku ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sonunda değerli büyüklerimizden aldığımız güzel sözler ve dualar ile çocuklarımızın yüzlerindeki o tebessüm yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu gösterdi. Bu hem beni hem de projede görev alan her biri birbirinden kıymetli grup üyelerimizi mutlu etti. Yapmış olduğumuz etkinliğimizi farklı zaman ve farklı mekânlar da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu projemizi sürdürebilir hale getirmemize destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, Balıkesir Kent Konseyi Başkanımız Mürsel Sabancı’ya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost hanımefendiye ve Kent Konseyi gönüllülerimize teşekkürü bir borç bilirim’ dedi.