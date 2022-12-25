Sev Medya'dan yeni yıla 'merhaba'

“Yeni yıla Merhaba” etkinliği Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde görkemli bir kutlamayla gerçekleştirildi.Geceye seçkin bir davetli grubu katıldı.İZMİR (İGFA) - Genel Yayın Yönetmenliğini Prof. Dr. Erkan Sevinç’in yaptığı SevMedya Yayın Grubu’nun Ege Fark Yaratanlar Derneği ile birlikte düzenlediği “Yeni yıla Merhaba” etkinliği Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde görkemli bir kutlamayla gerçekleştirildi. Geceye seçkin bir davetli grubu katıldı.

Törende Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkanı Mehmet Aksaç, Sev Medya Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Erkan Sevinç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mehlika Gökmen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Prof.Dr. Suat Çağlayan birer konuşma yaptılar.

Gecede SevMedya üstün hizmet plaketlerini Prof.Dr.Suat Çağlayan, Mehmet Aksaç ve Esat Erçetingöz takdim ettiler.

Etkinliklere katkıları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ,Çiğli Belediyesi ve Foça Belediyesi’ne plaketlerini SevMedya Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aslıkan Sevinç Topsakal verdi.

Sevinç Pastanesi’nce hazırlanan yeni yıl pastası kesimi sonrası Ümit Tunçağ'ın yönettiği muhteşem Sev Medya korosu "Sev kardeşim" şarkısını seslendirdi.

Gece Dj Can’la geç saatlere kadar sürerken unutulmazlar arasına adını yazdırdı.