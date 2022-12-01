SESDECE Projesi Bursa'da başladı

Bursa'da Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Erken Çocukluk Döneminde Sosyal ve Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi’ projesi başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ ‘Erken Çocukluk Döneminde Sosyal ve Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi’ projesinin üçüncü eğitim faaliyeti Bursa’da Kuzey İrlanda, Litvanya, İtalya ve Macaristan ortak ülkelerinden gelen on yedi okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin katılımı ile başladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe edilen SESDECE projesi okula uyum/adaptasyon süreçlerinin geliştirilmesi, çocuklarda sıkça gözlenen sosyal ve duygusal problemlerin en aza indirilmesi, ailelerin sosyal ve duygusal gelişim üzerinde farkındalık oluşturması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacı ile çocuk kitaplarının yaşam temelli drama atölyelerine dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Hareketliliğin ilk gününde proje uygulama okullarımızdan Bala Hatun Anaokulu ve Kazım Karabekir İlkokuluna ziyaretler gerçekleştirildi.

Türkiye'de uygulanan okul öncesi / ilkokul eğitim programı ve okula uyum çalışmaları üzerine sunumlar gerçekleştirilirken, sunumların ardından her iki kurumun okul birimleri gezilerek eğitim materyalleri incelendi. Misafir katılımcılara kültürü ve şehri tanıtmak adına Bala Hatun Anaokulu'nda okul öğretmenleri tarafından ebru çalışması ve Kazım Karabekir İlkokulu'nda ise geleneksel Türk çini uygulaması gerçekleştirildi.