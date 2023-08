'Ses Efekti ve Tasarımı' yarışma jürisi belli oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen, 2.Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonu ile 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA)- Bu yıl 2.'si düzenlenecek Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ile ses efektleri kategorisinde uzmanlaşmış jüri üyeleri ile sinema tutkunlarının yaratıcılığını ve yeteneklerini değerlendirecek.

Festival Kurucusu İdari Direktörü ve Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği Başkanı Filiz Dağ’ın yönetiminde gerçekleşecek olan festivalin bu yıl ilk kez düzenlenen “Ses Efekti ve Tasarımı” yarışması’ nın jüri koltuğunda; Viyana’da aldığı ses mühendisliği eğitiminden sonra Türkiye’de Sezen Aksu ve Hayko Cepkin gibi önemli isimlerle çalışmalarını yürüten Hakan Kurşun, Episode Dergi'nin yönetici editörü, yorumcu ve DJ Orçun Onat Demiröz, Athena, Mor ve Ötesi, Gaye Su Akyol gibi birçok ünlünün remiksini üstlenen ve çeşitli Avrupa ülkelerinde festivallerde çalan radyocu ve DJ Kaan Düzarat’ın yanı sıra; ses ve görsel unsurlara odaklanarak canlı performans üreten medya sanatçısı Burak Dirgen yer alıyor. Festivalin bu yılki “Ses Efekti ve Tasarımı” yarışmasının jüri başkanlığında ise Bulutsuzluk Özlemigrubu kurucusu olan ve Türkiye’ye rock müzik kültürünü aşılayan, 1980’li yıllarda yaptığı tiyatro müziği ile Altın Portakal Ödülü kazanan, oyunculuk geçmişine sahip Türk mimar ve müzisyen Nejat Yavaşoğulları bulunuyor.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ile ilklere imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Festival Kurucusu ve İdari Direktörü Filiz Dağ, “Ses Efekti ve Tasarımı” ödülünün önemi vurgulayarak; birbirinden değerli jüri üyeleriyle bu alanda içerik sunanları hem ödüllendirmek hem de bu alanın farkındalığını geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Sinemanın hem görsel hem işitsel bir iletişim aracı olduğunu ve gelişen teknolojilerle birlikte bu deneyimin duyularımıza ifade ettiğini söyleyen Filiz Dağ, “Günümüzde yapay zekanın müzik ve sinema alanlarında kullanılmaya başlanması en çok tartışılanlardan birisi haline geldi. Bill Gates’in yıllar önce ortaya attığı “Content is king!” deyişiyle, içeriklerin önemi bu çağda karşılığını bulmaya başladı. Görsel Efektlerde (VFX) olduğu kadar Ses Efektleri ve Tasarımında (SFX) üreticileri ve içerik üretmelerini destekleyecek her türlü adımı bu yüzden atmalıyız. Sinemaya ve görsel dünyaya içerik üreten, işin mutfağında olan, değer yaratan görünmez kahramanlarımızı ödüllendirmek bizler için kaçınılmaz. Bu sebeple her sene yeni ve benzersiz kategorilerde ödüllerimizi vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.