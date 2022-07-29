Sertaç Güngör Afyonkarahisar’da

Fiziki yatırımların yanı sıra sosyal yatırımlarla da farkını gösteren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çocuklara yönelik özel etkinlikleri Afyonkarahisarlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yayınladığı videolar milyonlarca kez izlenen ve çocukların 'Sertaç Abisi' olmayı başaran Sertaç Güngör Afyonkarahisar’a geldi.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatları ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz koordinesinde Paşa Cami’de Sertaç Abi’nin katılımı ile çocuklarla kardeşlik buluşması yapıldı. Çocuklara yönelik içerikler geliştiren ve YouTube kanalında milyonlarca hayranı olan “Sertaç Abi” ismiyle bilinen youtuber Sertaç Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirilen programa çocuklar aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla milli ve manevi değerler üzerine sohbet eden Sertaç Abi, onlara sorular sorup çocuklardan gelen soruları cevapladı. Buluşma programı ardından ayrıca çocuklarla tek tek fotoğraf çekindi, kısa süreli sohbetler yaptı.

ZEYBEK BAŞKAN’A ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’te ziyaret gerçekleştirerek etkinliğe destek verdi. Başkan Zeybek’e çocukların ilgisi oldukça yoğundu. Onlarla kucaklaşan Başkan Zeybek, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Adeta izdihamın yaşandığı programda çocuklarımızın sevgisi ve neşesi görülmeye değerdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’te ziyaretinde YouTube Sertaç Güngör’e teşekkür ederek günün anısına fotoğraf çekindi.