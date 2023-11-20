Serkan Çağrı, Keşan'da heykeli ile onurlandırıldı

Keşanlı Klarnet Sanatçısı Serkan Çağrı için Keşan Belediyesi tarafından Kurtuluş Caddesi’nde yaptırılan Serkan Çağrı Heykeli’nin açılışı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Serkan Çağrı ve ailesinin de katıldığı açılışta konuşan Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, “Keşan'ın bağrından çıkan Dünyaca Meşhur Klarnet Virtiözü Serkan Çağrı ile gurur duyuyoruz. Bizler övgüleri hep uzaktan yaparız. Bir şeyin değerini yokken anlar, kıymetini gidince biliriz. Kıymetli olansa, bir insanın hakkını yaşarken teslim etmektir. İşte bugün bir hakkı teslim ediyoruz. Bu toprakların bir değeri olan Serkan Çağrı’yla gurur duyuyoruz, sanatıyla göğsümüzü kabarttığı için onu hepinizin huzurunda kutluyoruz” dedi.

Çağrı’nın Keşan’ın gurularından biri olduğunu belirten Başkan Helvacıoğlu, “Bugün burada buluşmamızın önemini size 3 başlıkta anlatmak istiyorum. Birincisi kıymet bilmektir. Bizler övgüleri hep uzaktan yaparız. Övgüde mehter takımı gibi ağır ağır, eleştiride dörtnala gideriz. Bireyin değerini yokken anlar, kıymetini gidince biliriz. Vefa göstermeyi, maalesef çokça unuturuz. Hakkı teslim etmeyi, ne yazık ki pek ihmal ederiz. Anmalarımızı, göçüp gittikten sonra başlatırız. Heykelleri ise, öldükten sonra dikeriz. Kıymetli olansa, bir insanın hakkını yaşarken teslim etmektir. İşte bugün bu buluşma bir hakkı teslim etmektir. Bu toprakların bir değeri olan Serkan Çağrı’ya övgü, ona sunulan şükrandır. Onunla gurur duyuyoruz, sanatıyla göğsümüzü kabarttığı için onu hepinizin huzurunda kutluyoruz” diye konuştu.

“BİR ŞEHRİ BETON YIĞINI OLMAKTAN KURTARANSA, KÜLTÜR VE SANATTIR”

Mustafa Helvacıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “İkinci vurgulamak istediğim kültür ve sanatı özellikle Keşan’ın müzikteki marka kimliğini öne çıkarmaktır. Hepiniz bilirsiniz ki hizmet dönemimizde çok sıkıntılar yaşadık. Pandemi, küresel ekonomik kriz, deprem gördük. Buna rağmen Keşan’da sayısız ilke ve rekora imza attık. Keşan’ı Trakya’nın parlayan yıldızı yaptık. Belediyeciliği sadece bir imar ve inşa işi görmedik. Çünkü belediyecilik bir şey değil, her şeydir. Bir şehri beton yığını olmaktan kurtaransa, kültür ve sanattır. Onun için kültür ve sanatı hep önemsedik. Festivallerden konserlere yüzlerce etkinlik yaptık. Kütüphaneden müzeye birçok tesis açtık. Örneğin Serkan Çağrı’nın doğduğu hastaneyi bile Keşan müzesi olarak şehrimize kazandırdık. Sanatsal kurslardan, kültürel değerleri korumaya kadar birçok çabaya imza attık. İşte bu eserde, kültür ve sanatımızı özellikle müziğimizi öne çıkaran bir çabadır. Sanatçısıyla gurur duyan bir belediye olarak, sanatçısının heykelini de yapmakla gurur duyuyoruz. Almanya Bonn’a gidin. Bethoven’in heykelllerini görürsünüz. Amerika New Orleans meydanında saksafon ustası Lois Amstrong’un heykeli sizi selamlar. Jamaica’da Bob Marley’in heykeli önünde herkes fotoğraf çekilir. Bugün Avusturya’da Mozart’ın heykelleri var. Londra meydanlarına Handel’in heykeli var. Ve Türkiye’den o ülkelere giderken THY’nin uçaklarında müzikler duyarsınız. O müziklerde bir Keşanlının sanatı var. Şimdi de Keşan’da Serkan Çağrı’nın heykeli var. Kültür ve sanat Keşan’a çok yakışıyor diyor, eserimiz Keşan’a ve Serkan Çağrı’ya armağan ediyoruz.”

“ŞEHRİYLE GURURLANACAK, ÖVÜNECEK, KENDİNİ DAHA DA AİT HİSSEDECEK”

Helvacığolu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üçüncüsü bakmak ve görmektir. Bakarsanız sadece burada bir heykel vardır. Görürseniz burada bir derinlik vardır. Bu heykeli gören bir çocuk, önünde durup belki de şöyle diyecek: ‘Benim şehrimden dünyaya ün salmış bir sanatçı çıkmış. Belki bende olabilirim.’ Belki bu ilhamla, kültürünün, sanatın, üretimin, girişimciliğin yeni Serkan Çağrıları çıkacak. Keşan’ın müziğe meraklı bir genci belki de sanatını bilimle pekiştirecek. Bu heykeli gören bir Keşanlı kim bilir belki de ne güzel değerler yetiştirmişiz. İyi ki Keşanlıyız diyecek. Ona bakınca bir akademisyeni, bir sanatçıyı görecek. Şehriyle gururlanacak, övünecek, kendini daha da ait hissedecek. Buradan geçen biri demek Keşan’dan böyle adamlar da çıkmış diyecek. Bir başka kişi, Keşan sadece satır etiyle değil, sanatıyla da meşhur bir yermiş diyecek. Keşan’ın sokaklarında büyümüş bir çocuğun dünyadan övgüler aldığını görecek. Keşan’ı anlayacak, Keşan’ı anlatacak. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Serkan çağrı gibi bir değerimiz olduğu için hem kendisiyle hem şehrimle gurur duyuyorum. Bağrından çıktığı Keşanlı hemşerilerinin ona olan şükranlarını sunuyorum. Bu ülkede Serkan Çağrılar eksik olmasın. Bu ülkede ve Keşan’a müzikler susmasın. Sanatçılar bitmesin. Keşan müziğiyle öne çıksın. Allah Serkan Çağrı’nın nefesine, sanatına kuvvet versin. Müzikte Keşan’ın yeni değerler çıkarması dilerim. Seçilmeden önce Türkiye’nin müzisyenleri Keşan’dan çıkacak demiştim, bu sözümüzün arkasındayız. Sanat anlamında çok kıymetli işler çıkartmaya ant içtik.”

SERKAN ÇAĞRI: “NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ KALIR”

Törende söz alan Serkan Çağrı ise Mustafa Helvacıoğlu’na, Keşan Belediyesi’ne ve heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bir Keşanlının, Keşanlı bir sanatçıyı anlayabilmesi yaşanacak en güzel duygulardandır" diyen Çağrı, "Bizler yıllarca bir birimizin başarılarını uzaktan izledik. Başarılarımızın alkışını eksik tuttuk. Fakat Keşan bunu belediye başkanımızın ilk dönemi olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde çözdü. Bu durumdan çok memnunuz. Buradaki sembol ile yaşayabileceğim en büyük gururu onuru yaşadım. Bunu yaşarken görmek büyük gurur verici. Bütün Keşan’a teşekkür ediyorum. Bu Keşan’ın sanata ve sanatçıya verdiği değerin tüm dünyada yankı bulacağı bir sembol. Aynı zamanda Keşan’ın çok kıymetli yaşayan ve vefat etmiş klarnetçilerinin bir sembolüdür. ‘Serkan Çağrı’ sembolünü bütün müzisyenlere armağan ediyorum. Yapılmasında emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada olmaktan gurur duyduk. Ne kadar teşekkür etsek az kalır. Keşan yetiştireceği sanatçıların arkasında duracak temelleri atıyor bugün. Daha çok Serkan Çağrıların çıkmasını istiyoruz. Dünya çapında müzisyenlerin yaşadığı bir yer olmasına rağmen Keşan, Keşan ismini dünyanın 4 bir yerinde duyurmaya çalışıyoruz. Keşanlı müzisyenlerin sanat yolunda emin adımlarla yürümesi adına verilen çabalar nedeniyle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.