Serkan Çağrı'dan deprem bölgesine eşli ziyaret

Keşanlı sanatçı Serkan Çağrı, deprem bölgelerinde ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eşi Ebru Çağrı ile birlikte Gaziantep, Islahiye, Nurdağı ilçeleri ile köylerinde ziyaretlerde bulunan ve depremzedelerle yardımda bulunan Serkan Çağrı, bölgede yaşanan bu büyük felaketi gözlemlediğini söyledi.

Depremzedelerle aynı havayı soluduklarını belirten Çağrı, "Onların dertlerine yoldaş olmaya, acılarına bir nebze de olsa derman olmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. İnanılmaz yoğun ve tarifi zor duygulardan geçtik. Öyle güçlü, öyle mağrur, öyle gururlulardı ki, bi ara onların bizi teselli etme noktasına kadar geldik. Tüm olumsuzlukların içinde yüreğimizde çiçekler açtıracak kadar güzel bir dayanışma ruhu vardı ki, bu duyguya toplum olarak ne kadar aç olduğumuzu da iliklerimize kadar hissettik" diye konuştu.

Ziyaretler sırasında özellikle köylere ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Serkan Çağrı, "Onların yaşadıklarını dinledik. Acılarına ortak olmay çalıştık. Böylesi büyük bir felaketi ilk kez gördüm. Rabbim bir daha yaşatmasın. Yaralılarımıza Allah'tan şifa, hayatta olmayanlara rahmet diliyorum" dedi.