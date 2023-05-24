Serebral Palsi hastasına Beylikdüzü'nde sürpriz doğum günü

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayanyaşlı ve engelli vatandaşları özel günlerinde de yalnız bırakmıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeden öz bakım hizmeti alanSerebralPalsi hastası Selim Can Tavşan’a sürpriz yaparak 32. yaş gününü kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Büyük bir mutluluk yaşayan aile, özel günlerinde onları yalnız bırakmadıkları için başta Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Doğum günü kutlamasının ardından Selim Can’ın saç ve sakal tıraşı yapıldı.

Vatandaşların mutluluklarınaortak olmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, “Hizmet verdiğimiz Selim Can’ın doğum günü olduğunu öğrendik ve ekip arkadaşlarımızla birlikte bugünü onunla paylaşmak istedik. Kendisine nice güzel yaşlar diliyorum” dedi. Beylikdüzü Belediyesi’ninyaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara; ev temizliği, öz bakım, kuaför ve sıcak yemek gibi hizmetler verdiğini de dile getiren Ayözen, “Dayanışmayı büyütmeye ve komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.