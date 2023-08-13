Serdivan’ın dev altyapısına son sürat devam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin evsel atık sularını uzun yıllar boyunca güvenle taşıyacak 17 bin 500 metrelik atık su hat imalatını aralıksız şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında hattın yüzde 45’lik kısmı tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı yatırımları kapsamında Sakarya’nın güçlü altyapısını dev projelerle genişletmeye devam ediyor. Kazımpaşa bölgesinde başlatılan ve bölgedeki birçok mahalleye hizmet edecek 17 bin 500 metrelik atık su hat imalatında çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Hattın 8 bin metrelik kısmının tamamlandığına dikkati çekilen açıklamada, "Evsel atık suların doğaya karışmaması ve son teknoloji imkanlarına sahip tesislerde arıtıldıktan sonra yeniden doğaya deşarj edilmesi için Kazımpaşa bölgemize hizmet verecek 17 bin 500 metre uzunluğunda hat kazandıracağız.8 bin metrelik kısmını tamamladığımız projemizi vatandaşların hizmetine en kısa sürede sunmak için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız şekilde yürütüyor” denildi.