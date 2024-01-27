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Sepet örücülüğü kursu KO-MEK’te

YAŞAM 27.01.2024, 10:36
Sepet örücülüğü kursu KO-MEK’te

Geleneksel el sanatları branşlarından olan sepet örücülüğü kursu KO-MEK’te devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kentimizin bir değeri olan ve ünü Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’e kadar dayanan Karamürsel sepeti örücülüğü branşında eğitimler vermeye devam ediyor. Darıca Osman Gazi Kurs Merkezinde devam eden ve özellikle kadın kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda kursiyerlere sepet örücülüğü ile ilgili teknik bilgiler veriliyor.

İLMEK İLMEK İŞLİYORLAR

Kursta öncelikle sepet yapımında kullanılan kamış, saz, hasır otu, fındık çubuğu bitkileri ve yontma ağaçlardan elde edilen dallar kursiyerlere tanıtılıyor. Tanıtımların ardından sepet örme işlemi için hazırlıklar yapılarak kursiyerlerin el becerileri ölçülüyor. İlerleyen aşamalarda ısıtılan ve birkaç gün nemli bezde tutulan dal ve bitkiler kursiyerler tarafından yargı ile inceltilerek sepet örümü için kullanışlı hale getiriliyor. Kursiyerler yapılan tüm bu meşakkatli ve sabır gerektiren işlemlerin ardından sepet örmeye başlıyor.

DOĞAL ÜRÜNLERDEN YAPILIYOR

Unutulmaya yüz tutmuş ve geleneksel el sanatları arasında yer alan sepet örücülüğü aynı zamanda istihdam alanında da katkı veriyor. Doğal yollardan örülen sepetler, çiçekçi dükkânlarının yanı sıra birçok alanda faaliyet gösteren iş yerlerinde satışa sunuluyor ve doğal görünümü itibariyle de oldukça talep görüyor.

'KURSİYERLERİMİZ ÇOK MUTLU'

Kursiyer Duygu Kandaz, ‘’KO-MEK’te böyle bir kursun olması beni çok heyecanlandırdı. Zor bir kurs ama sabırla bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorum. KO-MEK bizim için bir rehabilite merkezinin yanı sıra birçok şey öğrendiğimiz yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurduğumuz bir yer haline geldi. Burada öğrenmeyi de buranın bir parçası olmayı da çok seviyorum’’ diye konuştu. Bir diğer kursiyer Pınar Bal ise ‘’Burada sepet örücülüğü kursuna katılmaktan dolayı çok memnum. Bu kurs sayesinde sadece sepet değil tepsiler ekmek sepetleri ve avizeler yaparak çeşitleri artırıyoruz. Şuanda sergilere hazırlanıyoruz ama sergilerden sonra yaptığımız ürünleri komeksepeti aracılığıyla satışa sunarak el emeğimizin karşılığını da almayı düşünüyorum’’ dedi.

KO-MEK İLE BAŞARMAK BENİ MUTLU EDİYOR

Kursun en yaşlı kursiyeri Necla Cengiz, ‘’Bu kursun en yaşlı kursiyeri olmama rağmen burada bir çok şey öğrendim, kağıttan sepetler dekoratif ürünler yaparak kendimi geliştirmeye başladım. Burada bir şeyler başarmak ve vaktimi olumlu harcamak beni mutlu ediyor. Şu anda kâğıttan avize yapıyorum. İlk kez böyle bir çalışma yaptım bittikten sonra kendi evimin salonunda değerlendirmeyi düşünüyorum’’ ifadesini kullandı.

BAŞVURU ADRESİ BİR TIK YAKININIZDA

44 Kurs merkezinde 379 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK sepet örücülüğü branşında şimdiye kadar kısa sürede 169 kişiye eğitim verdi. Oldukça zor ve meşakkatli bir eğitim modülü olan sepet örücülüğünde kursiyerler el becerilerinin yanı sıra sabırları ile de ön plana çıkıyorlar. Siz de bir çok farklı branşta eğitim veren KO-MEK te eğitim almak istiyorsanız www.komek.org adresinden istediğiniz branşlara online başvuruda bulunabilirsiniz.

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