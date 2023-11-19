Şentop: Karakoç ömrünü İslam birliğine adamıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sezai Karakoç Günleri’ne katılan geçmiş dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üstat Karakoç’un ömrünü İslam birliğine adadığını anlattı.KOCAELİ (İGFA) - TBMM'nin 27. Dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’ne katılarak, büyük üstat ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

“Bir Kültür ve Dava Adamı Sezai Karakoç” başlığındaki özel oturumda konuşan Şentop, Karakoç’un Türk Şiiri ve İslam Dünyası’nın büyük düşünürü olduğunu söyleyerek, “Ömrünü İslam birliğine adayan Karakoç’u örnek alalım” dedi.

KONGRE MERKEZİNDE GENİŞ KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezi’nin Akçakoca Salonu’nda gerçekleştirilen özel oturumu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Halit Çokan, AK Parti İl Başkan Vekili Alper Doğan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun yanı sıra vatandaşlar izledi. Özel oturum öncesinde konuklara Sezai Karakoç anısına hazırlanan tanıtım filmi izlettirildi.

MÜSLÜMAN AYDIN OLARAK SEZAİ KARAKOÇ

Geçmiş dönem Meclis Başkanı Şentop konuşmasının başında, üstat Karakoç’u Müslüman aydın kimliğiyle ele almak istediğini kaydetti. Her kuşağın devraldığı mirası kendinden sonraki nesle aktarırken onu parlatması gerektiği üzerinde duran Şentop, “Çünkü devretme gününde hiçbir miras onu aldığımız günkü tazeliğinde değildir. Siyaset, devlet ve devlet kurumları her ne varsa biraz yıpranmış, ölüme yaklaşmış demektir. Cenabı Hakk’ın kesintisiz yaratma halini Yunus Emre her dem yeniden doğarız diye yorumlamıştır. Sezai Karakoç da Diriliş dediği olgunun Mevlana ve Yunus Emre ile başladığına işaret eder. Meşalenin alevi parlatılırsa o kuşak kendi görevini yapmıştır. Geçmişten kopyalayarak o kopyayı devretmek zamanın acımasızlığına teslim olmaktır” dedi.

İSLAM AYDINI NASIL OLMALI?

Şentop, konuşmasında Sezai Karakoç’un herkes tarafından bilinen mütevazı kişiliği ve yaşam biçimine değindi. Kendisi hayattayken teklif edilen belgesel yapma isteklerini reddettiğini, sadece eserlerine yönelik çalışmalara izin verdiğini kaydeden Şentop, bu kapsamda bir İslam aydının nasıl olması gerektiği konusuna yön verdiğini ifade etti. Bu çerçevede Karakoç’un Yasin Suresi’nin ayetlerine atıf yaptığına dikkat çeken Şentop, “Bu ayetlerde uyarıcı olarak gelen elçiler yer almaktadır. Gelen üçüncü elçi diğer elçilere inanmalarını söyler. İlk örnek olarak sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun der ayette. Aydın’ın görevi ‘Ey halkım Allah’ın resulüne uyun’ demekten ibarettir diyebiliriz. Karakoç da hayatı boyunca kimseden bir şey almamıştır. Bütün ömrünü kendinden vererek anıt bir eser bırakmıştır. Şöhretten kaçınmış, hiçbir para ödülü almamıştır. Asıl dikkat edilmesi gereken alan değil veren el olmaktır. Onlar bu dünyaya bir şey almaya değil, Allah’ın kendilerine verdiği yeteneklerle ikrama gelmişlerdir’’ açıklamasını yaptı.

Şentop konuşmasında aynı zamanda bir siyasetçi olarak Sezai Karakoç’un yaptığı meydan konuşmalarına değindi. Bu konuşmaları izlemeyenler için bir de müjde veren Şentop, konuşmaların kitaplaştırılacağını söyledi. Bu konuşmalarda Karakoç’un, feraset ve ihlasla insanlara seslendiğini kaydeden Şentop, “Bir mütefekkirin çağdaşlarına önerilerini duyurmak için meydanlara çıkmasını bekleyemeyiz. Buna rağmen meydanlara çıkarak insanlara seslenmeyi de göze almıştır” dedi.

EN BÜYÜK İSTEĞİ İSLAM DÜNYASININ BİRLEŞMESİDİR

Büyük üstadın hayatı boyunca en büyük isteğinin İslam birliliği olduğu da Şentop’un konuşmasında yer aldı. Şentop, “Birliğin gücü başlığındaki yazısında ömrü boyunca hep Müslümanların birleşmesinden bahseder. Bütün eserleriyle hayatını davayı anlatmaya adamış Karakoç’u artık duyalım. Onunla aynı çağda yaşamanın mutluluğu ve sorumluluğuna erelim. Bu sorumluluk öncelikle aydınlarındır. Yüksek ahlakını, sabrını, mütevaziliğini örnek almalıyız. Allah yolundaki adımlarını örnek almalıyız" diye konuştu.

Şentop konuşmasının son bölümünde Karakoç’un ABD’nin 1991 yılında Kuveyt işgalinin ardından İslam ülkelerini uyaran yazısından da bölümler okudu.

Sözkonusu yazının günümüze ışık tuttuğuna işaret eden Şentop, 40 günden fazla bir süredir İsrail zulmü altında yaşayan Gazze’ye karşı İslam ülkelerinin duyarsızlığına atıfta bulundu.

Oturumun sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın programın anısına TBMM 27. Dönem Başkanı Prof. Dr. Şentop’a plaket takdim etti.