'Sen Anlat İzmit' Tavşantepe'de dinledi

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri Sen Anlat İzmit etkinliği, Tavşantepe Mahallesi’nde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Sen Anlat İzmit’ programı bu sefer Tavşantepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

TALEPLER NOT ALINDI

Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti de ifade eden bölge sakinleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları kentin diğer bölgelerinde de devam edecek.