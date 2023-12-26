‘Sen Anlat İzmit’ Gündoğdu'da devam etti
İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programı Gündoğdu Mahallesi’nde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları devam ediyor. Vatandaşların, talep ve önerilerini iletme imkânı bulduğu program Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı ve Boğazova Caddesi’nde gerçekleşti.
Program sonunda Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy’a, İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim edildi.
Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
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