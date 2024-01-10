‘Sen Anlat İzmit’ bu kez Yenimahalle sakinlerini dinledi
İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği Halk Günleri Yenimahalle Mahallesinde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere her gün bir mahallede Sen Anlat İzmit programı gerçekleştiriyor.
Program Yenimahalle Mahallesi Muhtarlık önünde gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın ve Yenimahalle Muhtarı Yasin Duman katıldı.
Yenimahalle Mahallesi Muhtarlık önünde düzenlenen programa bölge sakinleri katıldı.
İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek not aldı. Böyle bir uygulamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri, Başkan Hürriyet’e ve ekibine teşekkürlerini iletti.
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