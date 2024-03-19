Sembolik mekânlar kırmızı-beyaza büründü

İletişim Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale şehitlerini anmak için bazı simge alanları kırmızı beyaz Türk bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale şehitlerini anmak için bazı simge alanlar belirlendi. Bu kapsamda Birinci Meclis Binası kırmızı beyaz Türk bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen ve Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi de kırmızı beyaz renklerle ışıklandırılarak kuleye "Çanakkale şehitlerini saygıyla anıyoruz." yazısı yansıtıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle Deniz Müzesi ve Beyazıt İtfaiye Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

Bu arada Çanakkale Şehitler Abidesi de, İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırılırken, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'ne, ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

Kırmızı renkte ışıklandırılan Abide, Türk bayrağıyla bütünleşti.