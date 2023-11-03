Sembol yapılar Kızılay kırmızısına büründü
Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda, bu yıl ki kutlamalarını “Kızılay Sensiz Olmaz” temasıyla gerçekleştiren Kızılay’a, ülkemizin sembol yapılarından da destek geldi.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay’ın hilalinin rengi olan kırmızı ile aydınlatılan Türkiye’nin sembol yapıları tüm yurtta çeşitli etkinliklere sahne olan Kızılay Haftası’na renk kattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM), Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve ayrıca Ankara Atakule kırmızı renge büründü.
Bu önemli haftada köprülerin aydınlatılmasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Karayolları I. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileri ile çalışanları kutlamalara ortak oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|11
|29
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|11
|19
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|10
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|11
|16
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3