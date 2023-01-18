Selvi Kılıçdaroğlu, İZGİM’de üretici kadınlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’ni ziyaret ederek üretici kadınlarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal belediyecilik örneği projeleri ziyaret etti.

İlk olarak İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’ni gezen Kılıçdaroğlu, üretici kadınların el emeği ürünlerini inceledi. Kadınlardan üretim ve pazarlama süreci ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu merkezi çok beğendiğini ifade etti.

DAYANIŞMA GÖSTEREN KADINLARA TEŞEKKÜR

Üretici kadınlarla birlikte atölyelerde tokat baskı ve keçe uygulamasını deneyimleyen Selvi Kılıçdaroğlu, kadınların bir araya gelerek dayanışma içerisinde üretim yapmalarının çok kıymetli olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, böyle güzel bir merkezin İzmit’e kazandırılmasında emeği geçen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve dayanışma gösteren tüm kadınlara teşekkür etti.