Selin izleri Manisa'da siliniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesinde geçtiğimiz gün aniden bastıran aşırı yağış sonucu bozulmalar meydana gelen yollarda asfalt ve yama çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların olumsuzluk yaşamasının önüne geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Demirci ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü yoğun sağanak yağış ile birlikte yaşanan taşkınlara, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi anında müdahalede bulunmuş, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çalışma yürütmüştü. Yağışların durmasıyla birlikte bu kez selin izlerini silmek için teyakkuza geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, sel felaketi nedeniyle çökme, aşınma ve bozulma yaşanan yolların tamiratına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe genelinde bozulma yaşanan yollarda asfalt ve yama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların huzuru ve mutluluğu için çalışma yürüttüklerini belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Demirci’de de sel afetinin izlerini silmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.