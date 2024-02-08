Selendi Bekirağalar'a daha sağlıklı içme suyu sağlanacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Bekirağalar mahallesinde 100 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun montaj çalışmalarına başladı. Mekanik imalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından mevcut sondaja bağlantısı yapılacak depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesine bağlı Bekirağalar mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına 75 metreküplük prefabrik deponun montaj çalışmalarına başlandı. Mekanik imalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından mevcut sondaja bağlantısı yapılacak depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak.