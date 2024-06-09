Selçukya Kültür Sanat Derneği'nden okul etkinliklerine devam

Selçukya Kültür Sanat Derneği okul etkinlikleri kapsamında, “Gençlerle Şiir Okuyoruz” sloganı ile bu hafta Meram Mehmet Beğen Ortaokulunda bir şiir ve türkü şöleni gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Selçukya Kültür Sanat Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun Şeref Konuğu olduğu özel gece öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat, kültür, sanat ve edebiyat ile eğitim arasında çok önemli ve vazgeçilmez bir ilişki olduğunu düşündüklerini belirterek, "Konuk olduğumuz bütün okullarda gençlerimiz ve çocuklarımızın şiire olan ilgisini sevgisini heyecanını gördükçe mutlu oluyor geleceğe dair umutlarımızı tazeliyoruz. Bu konuda bilinçli ve duyarlı öğretmenlerimiz ile idarecilerimizin varlığı ülkemiz için büyük bir şans, dolayısı ile bizi davet ederek bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan okul idaresi ve emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Okul öğrencilerinden Elif Buğlem Gündüz ve Derya BuğlemNarin’nın sunduğu şiir şöleninde Selçukya şairleri de geceye renk kattı.

Selçukya Türkü Grubu'ndan Abdullah Ünsal, Saadet Kaya Vural, Hüseyin Azizoğlu, Cengiz Çelik birinden güzel halk türküleri ile izleyicilere coşkun anlar yaşatırken, program hatıra fotoğrafı ve imzalı kitap hediyeleri ile sona erdi.