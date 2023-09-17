Selçuklu Seyir Tepesi'nden temizlik farkındalığı

Çevre ve sıfır atık projeleri alanında örnek çalışmalara imza atan Selçuklu Belediyesi çevre duyarlılığı ile ilgili her platformda yer alıyor. Dünya Temizlik Günü’nü de boş geçmeyen Selçuklu Belediyesi, Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Meclisi Çevre ve Sıfır Atık Platformu gönüllüleri ile birlikte Selçuklu Seyir Tepesi’nde bir etkinlik düzenledi.KONYA (İGFA) - Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle çevre temizliğine ve farkındalığına dikkat çekilen Dünya Temizlik Günü’ne Selçuklu Belediyesi de Selçuklu Seyir Tepesi’nde düzenlenen etkinlikle eşlik etti.

Etkinlikle çevre duyarlılığına ve sıfır atık bilincinin artırılmasına dikkat çekildi.

Dünya Temizlik Günü’nde belediye olarak çevre bilincine katkıda bulunmak adına etkinlik düzenlediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sadece bu özel günlerde değil, bu özel günlerin dışında da çevreyle ilgili etkinlikler, organizasyonlarla farkındalık oluşturmak için değişik çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Çevre Sıfır Atık Meclisi'ni ilk kuran belediye olduklarını vurguayan Pekyatırmacı, "Daha henüz Sıfır Atık Programı başlamadan geri dönüşümle ilgili alışmaları başlatan ve bu konuda önemli mesafeleri kat eden ilk belediyeyiz. İlkleri bünyemizde barındırıyoruz. Ama ilk olmak sadece bu kurumları oluşturmakla olmuyor. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Şu anda Selçuklu'muzda bütün sitelerimizden geri dönüşüm atıklarını ayrı topluyoruz ve bunları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Sadece sitelerimizdeki geri dönüşüm atıklarını ayrı toplamıyoruz. Farklı mahallelerde oluşturduğumuz Atık Getirme Merkezleriyle birlikte Atık Kumbaram projesiyle birlikte artık çevremizdeki ve doğadaki atıkları da vatandaşlarımız gönüllülerimiz topluyorlar, bize getiriyorlar. Bunun karşılığında üyelik sistemiyle onlara verdiğimiz kartlara puan yüklüyoruz ve hem atıkları dönüştürmüş oluyoruz, hem de vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bütçelerine, aile bütçelerine katkıda bulunuyoruz. Bu topladıkları puanlarla marketlerden alışveriş yapabiliyorlar. Restoranlardan yemek yiyebiliyorlar. Hem çevreye katkıda bulunmuş oluyorlar hem de kendi aile ekonomilerine katkıda bulunmuş oluyorlar. Bunlarla da kalmıyoruz pazar yerlerinden, sebze halinden, lokantalardan, otellerden topladığımız organik atıklar ve parklardan elde ettiğimiz bitki organik atıklarıyla gübre elde ediyoruz. Bütün bu organik atıklarımızı ve bitki atıklarımızı çok düzenli bir şekilde Park Bahçeler Müdürlüğümüzün belirlediği sahada organik olarak gübreye dönüştürüyoruz ve çok verimli bir gübreyi elde ediyoruz ve bunları da parklarımızda kullanıyoruz. Yine bu konuda önemli farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atıyoruz. Pek çok ödülü de bu konuda yaptığımız çalışmalarla bu zamana kadar aldık. Çevre bizim için çok önemli. Çevremizi, doğamızı en iyi şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu dünya bizim. Bugün hepimiz iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Hava sıcaklıklarının artmasından düzensiz yağışlardan bahsediyoruz. İşte bunların hepsi aslında bizim doğayı kirletmemizden ve doğanın dengesini bozmamızdan kaynaklanıyor. Biz doğamızı, çevremizi ne kadar temiz tutarsak, düzenli tutarsak doğa da, çevremiz de bize o denli hem güzelliklerini gösterecek, hem de bereketini gösterecek. Bu noktada inşallah çalışmalarımız bundan sonra da en iyi şekilde devam edecek. Biz çevremizle, doğamızla barışık bir şekilde belediye olarak da, sivil toplum örgütlerimiz olarak da Çevre Sıfır Atık Meclisimiz olarak da çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. Ben tekrar bütün gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Değerli milletvekilimiz, AK Parti Konya milletvekilimiz Mehmet Baykan Bey aramızda. O da bugün bizimle birlikte bu güzel etkinliğe, yürüyüşe katıldı. Kendisine de burada bizimle olduğu için, birlikte olduğu için ve bu zamana kadar bizlere bu konularda verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seyir Tepesi’ndeki yürüyüş AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın “Sıfır Atık” konulu sergiyi gezmesi ve günün anısına çevre gönüllüleri ile fotoğraf çekilmesiyle son buldu.