Selçuklu eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor

Yeni eğitim döneminde bitirilmesi planlanan okul inşaatında yüzde 80 tamamlanma oranına ulaşıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sızma Mahallesi'ne kazandırılacak olan 8 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Türkiye’de örnek projelerle eğitim yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Sızma Mahallesi’ne değer katacak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. 1585 metrekare alanda inşa edilen ve içerisinde 8 derslik, fen, resim ve müzik dersliği, laboratuar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunacak okul inşaatında imalat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sızma Mahallesi’nin eğitim alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan okulda yüzde 80 tamamlanma oranına ulaşılırken çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitimin her zaman yanında olduklarını ve eğitim yatırımlarına öncelik verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," İlçemize bugüne kadar birçok modern okul, kapalı spor salonları, suni çim sahalar, kütüphaneler kazandırırken okul dışı öğrenme ortamları ile de çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz. Merkezde olduğu gibi merkez dışındaki mahallelerimizde de eğitim noktasında elimizden geleni yapmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda Sızma Mahallemize kazandıracağımız 8 derslikli okul inşaatında sona yaklaştık ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Amacımız yeni eğitim döneminde okulumuzu öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın hizmetine sunmak. Sızma İlkokulumuz tamamlandığında mahallemize değer katarken eğitim alanında da önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. Okulumuzun Sızma’ya ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.