Selçuklu'dan 'Filistin'e Mektup' yarışması

Konya'da Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Filistinli Kardeşlerimize Mektup” isimli yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu. Duygu dolu cümlelerini kağıda döken öğrenciler Filistin’de yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti.KONYA (İGFA) - Filistin’de yaşanan vahşete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Filistinli Kardeşlerimize Mektup” yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle kazanan öğrencilere verildi. Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ortaokul ve lise kategorisinde düzenlenen yarışmaya 36 okul başvuru yapmıştı.

Dereceye giren öğrencilerin kazandıkları ödülü Filistin için bağışlamasına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da kayıtsız kalmayarak öğrencilerin her birine 2 bin TL hediye verdi.

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesis binasında gerçekleşen ödül programı Kuran tilaveti ile başladı. Düzenlenen törene Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Konya Şube Başkanı Adem Ceylan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Konuşmada ilk olarak söz alan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar yaşanan insanlık trajedisine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı; “Bu çalışmayı toplumsal duyarlılığı artırmak, öğrencilerimizin duygularını edebi ifadelerle ifade edebilmesine fırsat sunması açısından son derece önemli ve anlamlı buluyoruz. Tabii yangın büyük. Bu tür tepkiler, bu tür etkinlikler yangının söndürülmesine yetmeyecek. Bunun hepimiz farkındayız. Yangının büyüklüğüne nazaran belki bu tür çalışmalar bir kova su mesafesinde bile olmayacak. Ancak zalime ve zulme karşı duruşumuzu göstermesi, safımızı belli etmesi adına karınca misali, menzile varamasak bile o yolda olduğumuzu göstermesi adına son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum.”

En büyük dualarının Filistin’de yaşanan zulmün sona ermesi olduğunu söyleyen Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Bu etkinliği SEDEP projesi kapsamında gerçekleştiren belediyemizi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Önemli bir proje. Yıllardır benim de takip ettiğim bir proje. Gerçekten değerler eğitimi anlamında Türkiye'de örnek gösterilen projelerden birisi. Bu etkinliğimizde de Filistinli kardeşlerimize mektup yarışması düzenlendi. Filistin'in huzuru yine bizim milletimizin, islam dünyasının yeniden güçlenmesiyle, buralara hakim olunmasıyla gerçekleşecektir. Çünkü bizim dinimiz merhameti, adaleti öğütlüyor bize bizden kötülük gelmez. Bizim kültürümüzde bu yok” dedi.