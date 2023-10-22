Selçuklu'da tiyatro ile 'sıfır atık' bilinci

Konya'da Selçuklu Belediyesi sıfır atık konusundaki farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Selçuklu Sanat Akademisi, öğrencilerde sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için "Elden Ne Gelirse” isimli oyunu sahneliyor. KONYA (İGFA) - Sıfır atık bilincinin toplumun geniş kitlelerine yayılması için faaliyetlerine devam eden Selçuklu Belediyesi bu yöntemlerine tiyatro ile bilinçlendirmeyi de ekledi. Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği ile Selçuklu Sanat Akademisi iş birliğinde Selçuklu’da bulunan İlkokul 3-4 ve ortaokul 5. sınıflara “Elden Ne Gelirse” isimli oyunu sahneliyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde bulunan Selçuklu Sanat Akademisi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen tiyatro oyunu ile öğrencilerin sıfır atık ile ilgili farkındalık ve refleks kazanması hedefleniyor.

Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atık bilincinin oluşması ve toplumsal bir kabul görmesi adına ciddi mesai harcadığına işaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: etkinliklerden haftada bin 500 öğrencinin faydalandığına dikkati çekerek, "Bu çalışmamızdan ise 25 bin öğrencimizin faydalanmasını hedefliyoruz. Böylelikle öğrencilerimizde çevre ve sıfır atıkla ilgili bilinç ve refleksin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca gerçek geri dönüşüm malzemelerinden ve marangozhane personelimiz tarafından madeni yağ varili ile atölyeden çıkan hurda parçalardan yapılan uçak hem milli savunma hamlesi hem de sıfır atık konusunda öğrencilerin bilinçlenmesine önemli bir katkı sunuyor. Bu çalışmanın tamamında kendi imkanlarımızı kullanarak böyle bir çalışmaya imza attık ve bundan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu çalışmada emeği geçen personellerimiz olmak üzere etkinliğimize katılan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.