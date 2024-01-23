Selçuklu'da 'Hizmet'ten hızlı çözüm

Konya'da Selçuklu Belediyesi, 2023 yılında Hizmet Masası, elektronik posta, CİMER, telefon ve sosyal medyadan aldığı 264 bin 616 başvuruyla vatandaşlara hizmet verdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi vatandaşların hızlı ve kaliteli hizmet alması için kurduğu güçlü iletişim ağlarıyla ulaşılabilirlikte örnek oluyor.

Bu kapsamda Hizmet Masası aracılığıyla vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Selçuklu Belediyesi, Hizmet Masası, elektronik posta, CİMER, telefon ve sosyal medya gibi farklı iletişim kanallarından 2023 yılında 264 bin 616 başvuruyla vatandaşlara hizmet verdi. Belediye bünyesindeki ilgili müdürlüklerin çalışmaları için gelen talepler yerine getirilerek hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Selçuklu Belediyesi’ne en fazla talep çağrı merkezi üzerinden geldi. 134 bin 606 kişi telefonla çağrı merkezine ulaşarak taleplerini iletti. 126 bin 910 vatandaş da belediye binasına gelerek hizmet masasından yararlandı. 3 bin 100 vatandaş ise CİMER üzerinden taleplerini iletti.

Kaliteli hizmet üretmenin yanında vatandaşların ulaşılabilirliğine de önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin belediye hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin bize daha kolay ve hızlı erişimi noktasında büyük kolaylıklar sağlayan hizmet masası ile çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın öneri, istek ve şikayetlerini kayıt altına alıyor, talep edilen konu hakkında yapılan başvuruları ilgili müdürlüklere ulaştırarak hızlı çözümler sunuyoruz. Hemşehrilerimizin sadece hizmet binamızdan değil çeşitli iletişim platformlarından da belediyemize ulaşabilmeleri için teknolojik imkanlardan da azami ölçüde faydalanıyoruz. Hemşehrilerimiz elektronik posta, telefon veya sosyal medya yolu ile de belediyemize ulaşabiliyor. 2023 yılında da hizmet masasında görev alan ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle vatandaşlarımızın birçok talebine cevap vererek çözüm üretti. Bu noktada memnuniyeti en üst seviyede tutmak için çaba sarf ediyoruz. Hizmet alan vatandaşlarımızın mutluluğu bizleri de memnun ediyor” dedi.