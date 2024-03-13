Selçuklu Belediyesi ecdadın mirasını canlı tutuyor

Selçuklu Belediyesi “Anadolu’nun Diriliş Destanı Çanakkale” etkinliği ile ecdada vefasını sürdürüyor. Etkinlik kapsamında M1 Konya AVM ve Kule Site AVM’de Çanakkale’den gelen gezici müze vatandaşların ziyaretine açıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Çanakkale ruhunu diri tutmak ve ecdadın kanıyla yazdığı bu destanı gelecek nesillere aktarmak amacıyla etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale’den gelen gezici müze 15 Mart’a kadar M1 Konya AVM’de; 16-20 Mart tarihlerinde ise Kule Site AVM’de ziyarete açık olacak.

SERGİDE ŞANLI ZAFERE AİT KALINTILAR ÇANAKKALE RUHUNUN İZLERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYOR

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen “Anadolu’nun Diriliş Destanı Çanakkale” etkinliğinde yer alan gezici müzede Çanakkale Savaşları dönemine ait silah, mühimmat, Türk Bayrağı, üniforma ve gündelik yaşamda kullanılan eşyalar gibi birçok eserin orijinalleri ve replikaları cam vitrinlerde sergileniyor. Diğer taraftan sergide Milli Mücadele dönemine ait fotoğraflar, resimler ve hatıra notları yer alıyor. Sergi alanında görevli olan alanında uzman iki rehber de şanlı zafer hakkında merak edilenlere yanıt veriyor.

Sergi alanının bulunduğu fuaye alanında milli mücadele dönemine ait üniformalarıyla temsili nöbet tutan askerler tarafından da aziz şehitlerimizin hatırası yaşatılıyor.