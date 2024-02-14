Sel, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların bazı illerde kuvvetli olması tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 3-6 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli’nin kuzey ve yüksek kesimleri ile Şırnak’ın doğu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, kuvvetli güney-güneydoğulu rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri ile güneyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari ile Tunceli, Bingöl ve Van'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.