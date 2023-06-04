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Sel bölgesinde hummalı çalışması sürüyor

YAŞAM 04.06.2023, 10:00
Sel bölgesinde hummalı çalışması sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri, DSİ'nin 100 yılda bir yaşanan sel afeti olarak nitelendirdiği felaketin yaralarını sarmak için başlattığı hummalı çalışmasını sürdürüyor. Afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Zolan, yaraların hep birlikte sarılacağını belirterek, tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, DSİ'nin 100 yılda bir yaşanan sel afeti olarak nitelendirdiği felaketten etkilenen Pamukkale ilçesinin Akköy, Karahayıt, Haytabey ve Uzunpınar mahallelerinde başlattığı hummalı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere selin yaşandığı günden itibaren tüm ekipler bölgeye çıkarma yaptı. Toplam 280 personel ile birlikte 105 adet iş makinesi ve araçla bölgede hummalı çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri selin yaşandığı gün mahsur kalan 8 vatandaş ile birlikte 12 küçükbaş hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Molozlar temizleniyor, yollar yıkanıyor

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, konut ve işyerleri başta olmak üzere su baskını olan yapı ve diğer bölgelerden su tahliye işlemlerini gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları molozlardan arındırarak trafiğe açık hale getirdi. Yolları yıkayarak çamurdan arındıran, cadde ve sokakların temizliğini yapan ekiplerhasar gören yollarda onarım çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi ekipleri ise selden zarar gören evlerde temizlik çalışması başlattı. Selin getirdiği molozlardan dolayı kapanan menfez geçişlerini de temizleyen ekiplerin afet bölgesindeki çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdüğü, selin yaralarının tamamen sarılıncaya dek Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Başkan Zolan vatandaşları ziyaret etti

Selden en çok etkilenen Akköy, Karahayıt, Haytabey ve Uzunpınar mahallelerinde vtandaşları ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut’un eşlik ettiği Başkan Zolan, Denizli’nin günlerdir şiddetli yağışların etkisinde olduğunu belirterek, DSİ’nin söz konusu felaketi 100 yılda bir yaşanan bir afet olarak değerlendirdiğine dikkati çekti. Selin ilk anından itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleriyle bölgede çalıştığını kaydeden Başkan Zolan, “Pamukkale Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olduk. İnşallah tüm ihtiyaçları giderene dek çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ım beterinden korusun, tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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