Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM hizmete açıldı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) açılışı gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Şekerpınar mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda ilçeye kazandırdığı Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış töreni yapıldı.

Mahalle sakinlerinin bilgi evi, çocuk kulübü ve aile sağlığı merkezi ihtiyaçlarını karşılayacak kompleks projenin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Sağlık Müdür Yardımcısı Mürsel Durmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı.

Programda ilk olarak kürsüye çıkan Mürsel Durmaz, çalışmalarından ötürü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ederek, son dönemde Çayırova’da açılan iki aile sağlığı merkeziyle (ASM), ASM’ler başına düşen kişi sayısını Çayırova’da 3 bin 700’den 3 bin 200’e çektiklerini ve bunun çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi. Durmaz’ın akabinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

“DONANIMLARININ ARTMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ”

Çayırova Belediyesi olarak 5 yaşındaki bin 400 yavrumuza eğitim verdiklerine dikkati çeken Başkan Çiftçi, "Sadece eğitim değil spor alanında da çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza imkan sunuyoruz. Kültür ve sanat alanında çocuklarımızın donanımlarının artması için gayret ediyoruz. Burada sağlık ocağında hastalarımız şifa bulacak, çocuklarımız gençlerimiz ve vatandaşlarımız da aradıkları hizmetlere ulaşacak. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin" dedi.

Başkan Çiftçi’nin ardından açılışta bir konuşma gerçekleştiren Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise, aileler ve çocuklar için geleceğe dair atılan güzel bir adımda bir arada olduklarını belirterek, "Gençlerimize ve ailelerimize katkı sunacak bu güzel esere katkı sunan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Eser üretmek ve vatandaşın talebi üzerine bu hizmetleri ortaya koymak gurur verici bir şey. Laf üreten değil Eser üreten bir hizmet anlayışı içindeyiz. Her alanda toplumun tüm katmanlarının derdiyle dertlenen bir anlayışla belediyelerimizde hizmet ediyoruz. Ne yapsak az, ne yapsak yeterli değil anlayışıyla hizmet edeceğiz. Nüfusumuz sürekli artıyor ve her alanda yeni yeni hizmetler üretmeliyiz" diye konuştu.