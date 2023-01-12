Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark’a akıllı aydınlatma sistemi kuruyor. Çalışmalar sırasında zaman zaman gündüz saatlerinde aydınlatmaların açılması gerekiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli kent parklarından birisi olan ve Marmara’nın etkinlik merkezi olarak görülen Sekapark’a akıllı aydınlatma sistemi kuruyor.

Enerji tasarrufu sağlayacak 460 aydınlatma direğinin dikileceği Sekapark, geceleri daha canlı ve renkli olacak. Bu amaçla çalışmalar devam ederken, zaman zaman gündüz saatlerinde de hatların açık şekilde işlem yapılması gerekiyor. Akıllı aydınlatma sistemlerinin kurulması sırasında önümüzdeki 10-15 günlük süreçte Sekapark içindeki aydınlatma hatları gündüz saatlerinde de açık kalabilecek.

SEKAPARK GÜNDÜZ GİBİ AYDINLANACAK

Sekapark’ta bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş direklerin yenileriyle değişimi çalışmaları kapsamında aynı zamanda akıllı aydınlatma otomasyon sistemi de kuruluyor. Yapılan çalışmalar için alt yapı düzenleme ve otomasyon sisteminin test işlemleri için gündüz yapılan çalışmalar sırasında hatlar açık şekilde işlem yapılması gerekiyor. Bu kapsamda 10-15 gün sürecek çalışmalarda ara ara gündüz saatlerinde de hatların açık olması gerekiyor. Çalışmalar tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sekapark’ta da görsel şölen yaşatacak.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK

Büyükşehir, akıllı şehir aydınlatma çalışmaları kapsamında, Sekapark’taki ekonomik ömrünü tamamlamış 420 direğin demontajını yapıyor. Bu değişim yapılırken, ilave direklerle beraber 460 yeni direk ve 820 adet nema soketli armatür ile akıllı aydınlatma sistemi kuruluyor. Yeni aydınlatma sistemi enerji tasarrufu sağlarken daha fazla aydınlık imkânı sunacak. Kocaelililerin birinci adresi olan Sekapark, akşamları daha da güzel olacak. Eski direkler ise enerji verimliliği sağlanarak kentin farklı noktalarında kullanılacak.

Akıllı aydınlatma ile armatürler uzaktan açılıp kapatabilecek, farklı kademelerde aydınlatabilecek, akım-güç-konum-arıza durumu gibi bilgilere ulaşılabilecek. Bütün bu parametrelerin, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda bulunacak ara yüz programı ile takip ve kontrolü yapılacak.