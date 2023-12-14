Sekalılardan Başkan Hürriyet’e teşekkür

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret eden Seka dernek temsilcileri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında açılan Sekalılar Lokali ve Sekalılar için gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür plaketi takdim etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah, SEKA Çocuk Dostları Derneği Başkanı Nuray Saral, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Meçkeli ve SEKA derneklerinin yöneticileri Başkan Hürriyet’i makamında ziyaret ederek Sekalılar için gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı plaket takdiminde bulundular.

Başkan Hürriyet, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah nezdinde tüm dernek yöneticilerine teşekkür etti.