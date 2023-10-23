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Seka Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi açılışa hazırlanıyor

YAŞAM 23.10.2023, 11:11
Seka Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi açılışa hazırlanıyor

Seka Kültür Havzası’nın ilk eseri olması planlanan Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi aralık ayında açılarak hizmet vermeye başlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, restorasyonu devam eden Seka Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Bilim Merkezi yanında bulunan Taşlı Değirmen’in dönüşümünü içeren proje Seka Kültür Havzası’nın tamamlanan ilk eseri olacak. Yılsonunda açılması planlanan merkezi ziyaret eden Genel Sekreter Gündoğdu, Seka Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’nin Kocaeli’nin en büyük sergi alanı olacağını vurguladı. Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Büyükşehir bürokratları ve restorasyonu gerçekleştiren firma yetkilileri eşlik etti.

SEKA KÜLTÜR VE SANAT İHTİSAS MERKEZİ

Kocaeli Seka Kâğıt Fabrikası yerleşkesinin bir parçası olan Taşlı Değirmen yapısı Seka Kültür Havzası projesi kapsamında Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’ne dönüşüyor. Eskiden kâğıt hamuru öğütme işleminin gerçekleştiği Taşlı Değirmen, restorasyonun ardından Kocaeli’nin kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Restorasyon çalışmaları kapsamında ilk olarak tarihi yapının çatısı söküldü. Betonarme binanın temel güçlendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca, tarihi yapının bodrum katında korozyon tamiri tamamlandı. Giriş takı imalatları yapılan projede çelik konstrüksiyon merdiven imalatları ve elektrik imalatları devam ediyor. Diğer yandan ahşap kapı montajları yapılan projede mekanik havalandırma tesisatı imalatları devam ediyor.

KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK SERGİ ALANI

2 bin 200 metrekarelik alana sahip Seka Kültür Sanat İhtisas Merkezi restorasyonu kapsamında kat planları ve cephelerde özgün formun dışına çıkılmayacak. Kocaeli’nin en büyük sergi alanına sahip olacak merkez, ‘sanat müzesi’ görevi görecek. Döşeme içine gizlenen ray sistemlerin kullanılacağı merkezde yıl boyu çeşitli konularda eğitim atölyeleri düzenlenecek. Merkezde kafeterya ve Kocaeli mutfağının yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı mutfak atölyesi de yer alacak.

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