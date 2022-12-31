SEKA Kâğıt Müzesi'ne 122 bin ziyaretçi

SEKA Kâğıt Müzesi, 2022 yılında müze salonları, atölye ve etkinliklerle 121 bin 701 ziyaretçiye ulaştıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, ziyaretçiyi odağına alan bir anlayışla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 2022 yılında tarihin tüm ayrıntılarını barındıran müze salonlarında, atölye ve etkinliklerle 121 bin 701 ziyaretçiye ulaştı.

Kâğıt Müzesi yıl içinde gerçekleştirilen başta Ahşap Atölyesi olmak üzere, El Yapımı Kâğıt, Baskı ve Kâğıt Sanatları Atölyeleri ile Sıfır Atık Festivali, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali gibi etkinlikler ve atölyelerde toplam 1660 kişiye hizmet verdi.