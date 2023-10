SEKA 100’üncü yılda yeniden yaşatılıyor!

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında; kent hafızasında derin izler bırakan Seka Kâğıt Fabrikasının anılarını ve ruhunu yeniden yaşatmak üzere Sekalılar Lokalini hizmete açtıKOCAELİ (İGFA) - Kentin değerlerine sahip çıkmak üzere ‘İzmit unutmaz’ vizyonu ile çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Sekalılar Lokali’nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihinde temeli ilk atılan fabrikalardan olan ve kent hafızasında derin izler bırakan SEKA’nın anıları, yaşanmışlıkları ve ruhunu yaşatacak olan Sekalılar Lokali SEKA emeklilerine ve tüm vatandaşlara hizmet sunacak.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşında hizmete açılan Sekalılar Lokali’nin açılış programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İKM Başkanı Murat Öztürk, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkanı Münir Savaşlıoğlu, İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah, SEKA Çocuk Dostları Derneği Başkanı Nuray Saral, Seka emeklileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Böylesine anlamlı bir günde hayatımızda bir kere yaşayacağımız Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşında çok güzel bir başlangıca imza atıyoruz. Özellikle bugünü seçtik. Çünkü Seka bu kentte Cumhuriyet döneminde temelleri ilk atılan kâğıt fabrikalarından. Bu anlamlı günde SEKA’nın adını, hatıralarını, maneviyatını yaşatacak Sekalılar Lokalinin açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

“SEKA’NIN İZLERİNİ TAŞIYORUZ”

"İzmitli Sekalılar daha iyi bilir, kiminiz çocukluğunda fabrikanın kreşinde ilk şarkılarını söyledi" diyen Başkan Hürriyet, "Kiminiz gençliğinde, işçi olarak ilk maaşını bu fabrikada aldı. SEKA, ilk aşkların, ilk başarıların, hüzünlerin ve mutlulukların şahidi oldu. Her köşesi bir başka hatıra, her duvarında farklı bir hikâye barındırıyordu. Ve düşünün, bu şehirde, evinde ya da yakın çevresinde SEKA’nın dokunmadığı bir hayat, bir aile bulamazsınız. SEKA’nın izlerini taşıyoruz. SEKA, bu toprakların tarihiydi, ortak paydasıydı. Fabrika düdüklerinin sesi, çocukların geleceğine dair umutların melodisiydi. SEKA spor kulübünde atılan her gol, tüm şehrin gururuydu. Belki de en önemlisi, Türkiye’nin ilk kadın kürek takımının cesaret ve azmi, burada, SEKA’nın kalbinde atıyordu" diye konuştu.