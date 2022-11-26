Şehzadeler Konağı’ndaki çalışmalar bitti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Şehzadeler Konağı’nda başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Kentteki birçok tarihi yapıda restorasyon çalışması başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çalışması tamamlanan yapıları işlevlendirilerek vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Sur ilçesinde bulunan ve uzun yıllar bakımsız kalan Şehzadeler Konağı’nda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca geçen yıl ekim ayında restorasyon çalışmasına başlandı.

Diyarbakır sivil mimari örneklerinden farklı olarak, içerisinde ‘yaşmak’ (Ocaklarında dumanın öne gelmemesi için davlumbaz gibi üst kısımdan sarkan yarım silindirik biçimli parça) bulunan, elips ve dairesel iki farklı geometriye sahip 2 oda ve tuğla tonoz örtülü büyük bir eyvana sahip olan konaktaki hassas çalışmalar bitti.

Tarihi konaktaki restorasyonun aslına uygun yapılabilmesi için özverili bir şekilde çalışma sürdüren ekipler, çimento ile yapılan müdahaleleri temizleyerek aslına uygun harç ve malzemeler ile binayı sağlamlaştırdı.

Kubbe ve tonozlarda sıva, duvarlara ise derz uygulaması tamamlanan binada aydınlatma çalışması da tamamlandı.

Restorasyon çalışmaları sırasında binanın özgün döşemesine ait olduğu düşünülen taşlar eksik kısımlarda aslına uygun şekilde yeniden kullanıldı.

Sezai Karakoç Tematik Edebiyat Gençlik Merkezi

Restorasyon çalışmaların tamamlanmasıyla Şehzadeler Konağı’na Türk Edebiyatının “7 Güzel Adam”ından biri olarak sayılan ve geçen yıl vefat eden Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç’un adı verilecek, tarihi konak “Tematik Edebiyat Gençlik Merkezi” olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Su kuyusu ve künkler bulunmuştu

Şehzadeler Konağı’nda müze denetimde ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, 16. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen su künk hatları ve 3 ayrı noktada su kuyusu ile yapıya ait olduğu düşünülen duvar izleri ortaya çıkarılmıştı.