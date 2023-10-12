Şehrin Senfonik Tınıları Kocaeli Fuarı'nda yankılandı

Oda Orkestrası “Şehrin Senfonik Tınıları” konseri ile 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kitap ve klasik müzik severlere konser verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı kapsamındaki Şehirlerin Işığı Tema etkinlikleri vatandaşları kitap ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun geçtiğimiz akşam verdiği piyano resitalinin ardından Çarşamba akşamı da Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, “Şehrin Senfonik Tınıları” adlı bir konser verdi. Türkü ve batı ezgilerinin senfonik ortamda buluştuğu konser, klasik müzik sever kitap dostları tarafından beğeni ile izlendi.

KİTAP DOSTLARI KATILDI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Kitap Fuarı’nı ziyaret eden vatandaşlar katıldı. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası’na, Büyükşehir Belediyesi ses eğitmenlerinden Tuğçe Erenci (solist), Zeynep Gök (klarnet) ve Engin Yaşar (keman) solist olarak eşlik etti. Ayrıca konserde; Kültür Bakanağı sanatçılarından Turgut Özüfler (kanun), İTÜ Konservatuvarı öğretim üyesi Hatice Doğan Sevinç (klasik kemençe), Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Kürşat Türkay (bağlama) ile Sakarya Üniversitesi’nden Cengiz Atlan (Nefesli Çalgılar) konuk sanatçı olarak yer aldı.

Üç bölümden oluşan konser, Karahisar Türküsü’nün seslendirilmesi ile başladı. Oda Orkestrası ardından Kocaeli’nin en güzel türküleri arasında yer alan “Yahudinin kızı, Kıramam mı” ve “Anne desem” adlı eserleri çaldı. Kocaeli Türkülerinin senfonik bir atmosferde ve doğu-batı sazlarının sentezinde seslendirilmesi klasik müzik severlerden ilgi gördü.