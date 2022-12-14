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Şehrin kalbi burada atacak

YAŞAM 14.12.2022, 11:30
Şehrin kalbi burada atacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Toybelen Sanayi Sitesi’nin tamamlanmasından sonra Gülsan Sanayi Sitesi’nin bulunduğu alanı şehrin kalbinin atacağı modern yaşam alanına dönüştürecek.SAMSUN (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle kentsel dönüşüm projelerinin hızla yükseldiği Samsun’da Büyükşehir Belediyesi, şehri daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için her alanda önemli yatırımlara imza atıyor. Şehrin hızla büyüyüp gelişmesiyle kent merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi’ni taşıyarak Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünü gerçekleştirecek belediye, TOKİ’ye yaptırılan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nin tamamlanmasını bekliyor.

Tasarımı, işlevselliği ve altyapısıyla ülkenin en modern sanayi olacak Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları yakından takip ederken, 82 adet ticari birimin bulunacağı projede inşaatın yüzde 46’sı bitirildi.

“GELECEĞE YENİ BİR VİZYONLA YÜRÜYORUZ”
Gülsan esnafının taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından iş yerlerinin yıkımına başlayacak Büyükşehir Belediyesi, 650 dönüm alanı, doğal yaşam alanına dönüştürecek. Millet Bahçesi ve Doğupark ile bütünleştirilecek alan için tasarlanan projeyle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Karadeniz’in merkezi Samsun, geleceğe artık yeni bir vizyonla yürüyor. Şehrimizin alt ve üst yapıdaki kronik sorunlarını tek tek çözüyoruz. Bunlardan birisi de Gülsan Sanayi Sitesi problemiydi. Uzun yıllardır taşınmayı bekleyen sanayi sitesinde mutlu sona yaklaşıyoruz” diyerek, “Esnaflarımız Toybelen’e taşınınca artık Samsun için yeni bir dönem başlayacak. Bu büyük alanı, bölgenin en büyük ve en muhteşem rekreasyon projesiyle ihya edeceğiz. İçerisinde 252 dönümlük botanik bahçesi, kültür, sosyal ve eğitim alanları yanında Selattin Camii külliyesiyle burası, Samsun’un kalbi olup herkesin nefes alıp keyifli zaman geçireceği muhteşem bir doğal yaşam alanına dönüşecek” dedi.

TÜM KADRO SAHADA ÇALIŞIYOR
Taşınma sürecinde hiçbir esnafın mağdur olmasına izin vermeyeceklerinin altını da çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İnsanlarımızı seviyoruz. Bu nedenle her alanda samimiyetle, gayretle ve özveriyle çalışıyoruz. Tüm kadromuzla birlikte 7/24 sahadayız. Samsun’u geleceğe emin adımlarla taşıma noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz. Gülsan’ın taşınması demek, şehrimizin en önemli engellerinden birisinin daha ortadan kalkması, sanayi sektörünün daha kaliteli ve düzenli şekilde kümeleşmesi, çağdaş ve modern şehirleşmenin hızlanması, halkımızın mutlu ve huzurlu olması demektir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

ARTIK ESNAFIN GELECEK KAYGISI OLMAYACAK
“Sanayi esnaflarımız da gelecek kaygısı olmadan uzun yıllar yeni sanayi sitesinde faaliyet gösterecek. Yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyonda mükemmel altyapısı ve tasarımıyla Toybelen Sanayi Sitesi, Türkiye’ye örnek olacak. Böylesine önemli bir projenin Samsun'a kazandırılmasındaki katkılarından dolayı başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan’a, Samsun milletvekillerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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