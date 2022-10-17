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Şehrin göbeğine lüks mezarlık!

YAŞAM 17.10.2022, 08:03
Şehrin göbeğine lüks mezarlık!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Uncalı Kent Mezarlığı’nda başlattığı yenileme çalışması hızla devam ederken, inşaatın yılsonunda tamamlanması planlanıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer almamasına rağmen kentin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen projeler kapsamında yer alan Uncalı Kent Mezarlığı yenileme projesi tüm hızıyla sürüyor. Şubat ayında temeli atılan ve yoğun bir çalışmanın devam ettiği Uncalı Kent Mezarlığı inşaatı hızla yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, Uncalı Mezarlığı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Modern Bir Tesis

Uncalı Kent Mezarlığı’nda yenileme çalışmalarında imalatların devam ettiğini söyleyen Serkan Temuçin, “Hızlı bir şekilde inşaatlarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonuna inşaatımızı bitirip, defin hizmetlerini tekrardan burada yapmayı planlıyoruz. Son derece modern, Antalya’ya yakışır bir mezarlık düzenleme projesini tamamlamış olacağız. Yaklaşık 17 milyon TL’ye ihale etmiş olduğumuz bu projeyi, TÜİK’in verdiği endekslere göre güncellenmiş rakamlar ile yaklaşık 35 milyon TL’ye tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Tüm İşlemler Kolayca Yapılabilecek

Uncalı Kent Mezarlığı Projesi kapsamında 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik camii, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 adet gasilhane, 36 adet morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alacak. Vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern koşullarda kolayca yapabilecek.

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