Şehrin en iyi pizzası

Bursa’ya pizzayı sevdiren Coi Pizza FSM Şubesi’nin İşletme Müdiresi İpek Ekmekçi, geniş bir kitleye hitap ettiklerini vurgularken, “Pizza’nın başkenti olan İtalya’dan gelenlerden tam not aldık” dedi.Mehmet ÇETİNKAYA/ a Gazete (BURSA İGFA) 1760 yılında İtalya’ya domatesin gelişiyle ortaya çıkan modern pizza bugün hemen her caddede, pek çok restoran veya kafede karşımıza çıkıyor.

Geçmişte yoksul İtalyan halkının imdadına yetişen mozzarella ve domatesle birlikte ekmeğimsi bir hamurla yapılan pizzalar 1889’da Kraliçe Margharitta’nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile süslenmiş pizzayı tatmasıyla üne kavuşmuştur. İtalyan kraliçesinin aşçı Esposito’ya bu lezzet için teşekkür mektubu iletmesinin ardından pizza artık zenginlerin mutfağına da giriş yaptı. Ancak saraydaki aşçılar pizza yapmasını bilmiyordur.

Dolayısıyla kraliçe her pizza istediğinde sarayın karşısındaki dükkanda aşçılık yapan Esposito hummalı bir çalışmaya giriyordur. Günün birinde kraliçe, Esposito’ya yaptığı bu muhteşem pizzanın ismini sorar. Aşçı Esposito ise heyecandan ne söylemesi gerektiğini unutur ve telaşla kraliçenin adını telaffuz eder. Pizzayı çok beğenen Kraliçe Margherita, Esposito’ya yazdığı mektupta söz konusu pizzadan “Pizza Margherita” şeklinde bahseder.

Daha sonra Amerika’ya gerçekleşen göçlerle ‘Yeni Dünya’ya atılan pizzanın hamurunda değişiklikler yapılarak bugünkü görünümüne ulaştığı söylenir. Böylece gelir durumuna bakmaksızın herkesin bayılarak yediği pizzalar hayatımıza kalıcı olarak giriş yapmıştır.

18 ŞUBESİ VAR

Coi Pizza da 2015 yılında Bursa’nın Kükürtlü bölgesinde faaliyete başlamış gerçek bir İtalyan restoranı. 7 yıldır faaliyet göstermesine rağmen yüksek müşteri memnuniyeti ile bugün 92 ürün seçeneği, günlük 5 binin üzerine ziyaretçi ve 18 şube ile hizmetini sürdürüyor. Biz de Bursa’da pizza denince ilk akıllara gelen markalarından Coi Pizza’nın FSM Şubesi İşletme Müdürü İpek Ekmekçi ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

-Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben İpek Ekmekçi. 5 aydır bir İtalyan restoranı olan Coi FSM’nin İşletme Müdürlüğü görevini üstleniyorum.

-Coi FSM ne kadar süredir müşterilerine hizmet veriyor?

Coi FSM 2016 Kasım ayında açıldı. Yani 6 yıldır sabah 11’den akşam 22.00’ye kadar hizmet vermekteyiz. Dört mevsim oturulabilir bir bahçemiz var.

-İtalyan restoranına Bursalıların bakış açısı nedir?

FSM gibi bir yerde hizmet vermenin avantaj ve dezavantajları var. Biz dezavantajlarımızı da avantaja çevirmeyi hedefliyoruz. Bulunduğumuz bölgede benzer hizmetleri veren işletmeler olsa da bizi onlardan ayıran en büyük faktör lezzetlerimiz. Kullandığımız özel peynir ve etler bizi ön plana çıkarıyor çünkü birinci sınıf kalitede ürün kullanıyoruz. Kemikleşmiş bir müşteri kitlemiz var.

-Menünüzde geniş bir ürün yelpazeniz bulunuyor. Kaç çeşit pizzanız var?

40 çeşit pizzamız bulunmakta, bunların dışında başlangıç ve ana yemeklerimiz, gençlerin daha çok tercih ettiği hızlı yemek olarak pittalarımız, gerçekten çok lezzetli makarnalarımız bulunuyor. Bunlar alternatif olarak tereyağlı Alman ekmeğin içerisinde şahane bir eti bulunan burger çeşitlerimiz var. Tüm bunların yanında restoranımızın dinginliğinden yararlanarak kahvemiz ve tatlılarımız için gelen müşterilerimiz de bulunuyor.

-Sizin favori lezzetiniz hangisi?

Vejetaryen ve roastbeef pizza benim favori lezzetim.

-Hep İtalya’daki pizzalar ve Türkiye’deki pizzaların farklı olduğu söylenir. İtalya deneyimi olan müşterilerinizden ürünlerinizle ilgili nasıl tepkiler alıyorsunuz?

İtalyan ve İtalya’dan yeni gelmiş bir müşterimiz, gemilerde şeflik yapan bir müşterimiz geldi. Hepsi lezzetimizden çok memnun kaldıklarını iletti.

-Hangi sipariş kanallarını kullanıyorsunuz?

Müşterilerimiz restoranımızın iletişim numarası dışında Yemeksepeti, Getir, Trendyol Yemek gibi kanallardan da bizlere ulaşıp siparişlerini verebilirler. Siparişlerimiz kendi kuryelerimiz ile müşterilerimize ulaştırılıyor.

-Hangi lokasyonlara kurye hizmeti veriyorsunuz?

Karaman, İhsaniye, Esentepe, Cumhuriyet, Barış Fethiye FSM Bulvarı, Ataevler ve Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet veriyoruz. Siparişler yaklaşık yarım saat içerisinde özenli bir şekilde teslim ediliyor. Hıza önem veriyoruz ama önceliğimiz her zaman lezzet.

-Kemikleşmiş müşterileriniz hep aynı pizzayı mı sipariş ediyor yoksa zaman zaman tercihlerini değiştiriyor mu?

Müşterilerimizin standart lezzetleri olabiliyor. Ancak farklı tatlar aradıklarında değişiklik yapabiliyorlar. Biz de onlara önerilerimizle yardımcı oluyoruz. Birçok müşterimizle aile gibiyiz. Sıcak bir ortamımız bulunuyor.

-En çok hangi pizzalarınız tercih ediliyor?

Müşterilerimiz en çok Cheeseburger ve Father Pizza’yı tercih ediyor. Pizza çeşitlerimiz içerisinde ise Father Pizza ile birlikte, Original Pizza, Viva Turkey ve Big İtalian en çok tercih edilenler arasında.

-Kampanyalarınız bulunuyor mu?

Tekli siparişler ve kalabalık gruplar için zaman zaman kampanyalarımız bulunuyor. Kampanyalarımız paket servislerimizde geçerli.

-Hedefleriniz neler?

İtalya’ya gidip orada bir süre olsa da yaşamak istiyorum. Kendimi İtalya mutfağında çok özgür hissediyorum. Bireysel olarak da sevdiğim bir şey olduğu için işin içinde olmak çok keyif veriyor.

-Farklı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor musunuz?

Restoranımızda 30-35 kişilik küçük toplantılar, doğum günleri yapılabiliyor. Yakın zamanda TSYD Bursa Şubesi ve Bursaspor teknik heyetinin buluştuğu bir toplantı gerçekleşti.

-Geniş bir vejetaryen menünüz de bulunuyor...

İnsanlar tercih olarak ya da bir rahatsızlık sebebiyle farklı beslenebiliyorlar. Farklı beslenme şekillerine önem veriyoruz. Bu yüzden menümüzün bir kısmını vejetaryen olarak oluşturduk. Et tüketmeyenler için de çok uygun menülerimiz var.