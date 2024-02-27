Şehitlik Caddesi 4 şeritli yol oluyor

Çorum Belediyesi Şehitlik Caddesi’nde yol genişletme çalışmalarına başladı. 600 metrelik yol 4 şerite genişleyecek.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlık ekipler Çorum Şehitliği ve Çamlık Mesire alanı yanındaki Şehitlik Caddesi’nde başlattıkları yol genişletme çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizde ulaşımı rahatlatmak için yaptığımız çalışmaların bir yenisini daha burada hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 600 metrelik Şehitlik Caddemizde başlattığımız çalışmalarla burası 4 şeritli geniş bir yol olacak. Ayrıca yaya yolu ve şehitliğimizin yanında 4 bin 300 m2’lik geniş bir alanı otopark olarak düzenliyoruz. Hayırlı olsun” dedi.