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Şehitlerimiz için kurbanlar kesildi
YAŞAM 28.06.2023, 18:15
Mersin Büyükşehir Belediyesi, aziz şehitlerin anısına Kurban Bayramının ilk günü kurban kesimi gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de; bu topraklar uğruna hayatlarını kaybeden hakları asla ödenmeyecek aziz şehitlerin anısına Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla, Kurban Bayramının ilk günü kurban kesimi gerçekleştirdi.
Kesilen kurbanlar özenle hazırlanarak, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında hizmet veren Aşhane’ye götürülerek, şehit mevlit yemeklerinde kullanılmak üz
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