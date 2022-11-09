Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un adı Kocaeli İzmit’te yaşatılacak

Şehit Tümgeneral Polad Haşimov Parkı Tanıtım ve Anma Programı 13 Kasım Pazar günü İzmit Belediyesi ve Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ortaklığında gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ortaklığında önümüzdeki Pazar günü (13 Kasım) 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan ile girilen çatışmada şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov anısına yapılan parkın tanıtım programı gerçekleştirilecek.

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Konak Sokak’ta bulunan parkın tanıtım programına çok sayıda davetli katılması bekleniyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ev sahipliği yapacağı Şehit Tümgeneral Polad Haşimov Parkı Tanıtım ve Anma Programına; Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşat Memmedov, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Azerbaycan Milletvekili Aydın Hüseyinov, Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un Kardeşi Kemale Haşimov, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve çok sayıda davetli katılacak.