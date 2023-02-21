Şehit pilot Yunus Bal Bursa Yenişehir'de dualarla anıldı

5 yıl önce İzmir'de eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Plt. Yzb. Yunus Bal, Yenişehir'de kabri başında dualarla anıldı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - 16 Şubat 2018 günü İzmir Çiğli Ana Jet Üssü'nden kalkan eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava. Plt. Yzb. Yunus Bal, Yenişehir Belediye Mezarlığı'ndaki Şehitlik'te dualarla anıldı.

Şehit Yunus Bal'ı anma gününe başta annesi Cevriye ve babası İsa Bal olmak üzere Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Okul Müdürü Emre Can, yakınları ve adına yaptırılan okulda eğitim gören öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Olayın ardından ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde yaptırılan okul binasına Şehit Yunus Bal Ortaokulu adı verildi. Okulda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte her yıl Şehit Yunus Bal'ı anma törenine katılıyorlar. Bu yıl da düzenlenen anma etkinliğinde dualar okundu ve Yunus Bal'ın yaşam öyküsü anlatıldı.