Şehit İlhan Varank Ortaokulu'ndan İngilizce müzikal

Mardin'de Şehit İlhan Varank Ortaokulu yılsonu etkinlikleri “English Day” kapsamında Artuklu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Şube Müdürü Şeyh Davut Kösesoy, Okul Müdürü Ramazan Nergiz ve öğrenci Velileri katıldı. “English Day” kapsamında öğrenciler İngilizce dilinde çeşitli müzikal, tiyatro, şiir, oratoryo etkinlikleriyle göz doldurdu.

Gösteriyi sonrasında yılsonu etkinliklerinde emeği geçen okul idaresi, İngilizce öğretmeni Tuğba Kösesoy ve öğrencilerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan “Dünya dili olan İngilizce’yi 7’den 70’e her bireyin konuşabilmesi çağımızın bir gerekliliği olduğunu ifade etti.

Duyan", Böylesine İngilizce dilini sevdiren ve konuşma pratiğini öncülleyen etkinlikler küçük yaştaki öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu tarz etkinlikler öğrencilerin özgüvenini arttırdığı gibi sosyal ve kültürel gelişimlerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimize ve emeği geçen Tuğba öğretmenimize bu güzel etkinlikleri için teşekkür ederim ”dedi.

Program sonunda öğrenci ve öğretmenler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.