Şehit Gürler memleketi Şanlıurfa'da defnedildi
Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler'in cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde defnedildi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şehit Piyade Er Yusuf Gürler'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki askeri törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu’nun katıldığı tören ardından taziye paylaşımında bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Kahraman evladımız Piyade Er Yusuf Gürler’i, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürümüz Sn. Yusuf Karaloğlu’nun katıldığı törenle Siverek’te Hakk’a uğurladık. Rabb’im, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin, ruhu şâd makamı âlî olsun" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/valisalihayhan/status/1544649100162961411
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