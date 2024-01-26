Şehit Enis Budak’ın adı yaşatılıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit düşen Manisalı Enis Budak’ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, tüm şehitlerin ruhu için dualar edildi.MANİSA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023 yılı Aralık ayında, teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit olan Manisalı Enis Budak’ın ismi, Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ailesinin yaşadığı sokağa verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehit Enis Budak’ın ailesini ziyaret etti.

TBMM MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve Büyükşehir ile MASKİ Genel Müdürlüğü kurmaylarının eşlik ettiği ziyarette, başta şehidimiz Enis Budak olmak üzere, tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar edildi. Şehidin ailesiyle sohbet eden Başkan Ergün, Enis Budak’ın adının sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.