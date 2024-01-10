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Şehit Enis Budak'ın adı Manisa'da yaşatılacak
YAŞAM 10.01.2024, 09:53
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, yeni yılın ilk meclis toplantısında, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimizi ve geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden hemşehrilerimizi andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, geçen ay Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçak saldırısı sonucu Manisalı hemşerimiz Enis Budak’la birlikte 12 kahramanımızı şehit verdiklerini hatırlatarak, Manisalı şehit Enis Budak’ın isminin baba ocağının olduğu sokağa verilmesi için gerekli çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Güzgülü, Manisalı şehit Enis Budak’ın isminin baba ocağının olduğu sokağa verilmesi için çalışma yapıldığını ifade etti.
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