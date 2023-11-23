Son Dakika

Şehit aileleri ve STK'lar Malatya Büyükşehir'in projelerini gezdiler

YAŞAM 23.11.2023, 18:25
Şehit aileleri ve STK'lar Malatya Büyükşehir'in projelerini gezdiler

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği ve şehit aileleri Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden olan 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu’nu gezdiler.MALATYA (İGFA) - Hizmetler hakkında bilgiler alan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve şehit aileleri, yapılan çalışmaların Malatya adına gurur verici olduğunu ifade ettiler.

Faaliyete geçen projeler için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden STK temsilcileri, hizmetlerin Malatya’ya hayırlı olmasını temenni ettiler.

“BAŞKANIMIZIN AKTİF ÇALIŞTIĞINI GÖRÜYORUZ, TANIK OLUYORUZ”

Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Alpaslan yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’ın davetlisi olarak yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla geldik. Hizmetleri yerinde gördük. Sayın Başkanımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sosyal belediyeciliği Malatya’mızda ciddi anlamda hissettirmiş. Sosyal tesislerimizi, parklarımızı gezdik. Hakikaten çok güzel çalışmalar. Bizler de üyelerimizle birlikte, Malatya halkıyla istişare ederek hizmetleri anlatacağız. Selahattin Gürkan Başkanımızın aktif çalıştığını görüyoruz, tanık oluyoruz. Çalışmaların durmadan devam ettiğini de yerinde tespit etmiş olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yerel seçimlerden sonra da kendisiyle devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZE BU GÜZEL PROJELERDEN BAHSEDECEĞİZ”

Vatanseverler Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Gençlik Kolları Başkanı Ayşen Barut ise deprem bölgesindeki hizmetlerin gurur verici olduğunu belirterek, “Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’ni ziyaret ettik. Benim babam da kayısı işiyle uğraşıyor. Ben de kayısı işlerinin içinde doğup büyümüş birisi olarak, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin bizleri gururlandırdığını söyleyebilirim. İnşallah ticaret açısından da güzel şeyler olur. Deprem bölgesinde böyle güzel bir projenin olması da ayrıca gurur verici. İnşallah güzel sonuçlar elde edilir. Derneğimizdeki gençlerimize bu güzel projelerden bahsedeceğiz. Hayırlara vesile olması duasıyla. Tesislerimizi Malatya’mıza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a saygılarımızı arz ederiz” şeklinde konuştu.

“MALATYA’NIN HER BÖLGESİNDE BÜYÜKŞEHRİN ÇALIŞMALARI VAR”

Malatya’nın her bölgesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çalışmaları olduğunu söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Cengiz, “Bizim gezdiğimiz yerler, Belediyemizin hizmetlerinin onda biri kadardır. Malatya’nın her yerinde Başkanımızın hizmetlerini görüyoruz. Yüzüncü Yıl Parkı, beton santralleri, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi gibi saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetler var. Sayın Başkanımızın Allah işini rast getirsin. Başkanımıza Allah sağlıklı ömürler versin” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3