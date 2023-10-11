Şehirlerin Işığı Oda Orkestrası ile parlayacak

Kentin marka değeri olan orkestra, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Şehrin Tınıları” konseri ile sanatseverlerin karşında olacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki “Şehirlerin Işığı” etkinlikleri kapsamında sahne alacak. Kentin marka değeri haline gelen orkestra, 11 Ekim Çarşamba akşamı (bu akşam) bir konser verecek. Kitap Fuarı’nın düzenlendiği Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan konser saat 20.00’de başlayacak.

Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası’na Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni Tuğçe Erenci solist olarak eşlik edecek.

Oda Orkestrası konserde türkülerden batı ezgilerine uzanan geniş bir yelpazedeki eserleri icra edecek. Kocaeli Türkülerinin senfonik ortamda seslendirileceği konserde ayrıca A. Piazzolla’nın ünlü Oblivion’u ile Lovland’ın yine çok bilinen Secret Garden eserinin Adagio bölümü icra edilecek. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni Tuğçe Erenci de konserde “Kadifeden Kesesi”, “Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar”, “Denizde Akşam ve Kalbe Dolan O İlk Bakış” adlı eserleri seslendirecek. Şehir ve Müzik ilişkisinin notalarla anlatılacağı konserin aralarında Oda Orkestrası’nın şefi Engin Şen, eserlerle ilgili konuklara bilgilendirmede bulunacak.